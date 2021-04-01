Rotahane ekibinin son durağı Tuzla oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane’nin son durağı İstanbul Tuzla oldu. Pervin Ersoy ve beraberindeki heyet Tuzla’nın tarihi yerlerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu, Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane’nin son durağı Tuzla oldu. Rotahane’nin Tuzla’yı ziyareti programına Pervin Ersoy ile birlikte iş kadınları, sanatçılar, gazeteciler katıldı. Rotahane ekibine Tuzla ziyareti boyunca, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı eşlik etti. Program, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde kahvaltı ile başladı. Daha sonra Gönül Elleri Çarşısı, 40 Pafta, Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde bulunan ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’, Tuzla Marina, Aslan Park, Akvaryum ve Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi ziyaret edildi. Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin ziyareti sırasında Gençlik Gemisi’nde eğitim alan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, Rotahane ekibine kısa bir konser verdi.

“Ben ilk defa böyle bir şey gördüm çok hoşuma gitti”

Tuzla ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, “Çok keyifli gezdik Tuzla’yı. Özellikle geldiğimiz son yer şehir hatları vapurunun içerisinde gençlerin bu derece güzel, keyifli vakit geçirerek meslek edindiklerini ve zaman geçirdiklerini görmek çok hoşuma gitti. Bu Türkiye’de bir ilk diye düşünüyorum. Hatta biraz önce sevgili gençlerimizi dinlerken hepsi ayrı enstrümanlar çalarak çok güzel bir müzik yaptılar bizim için. Çok mutlu oldum. Şurada bakıyordum, TUZGEM diye. Bunun gerçekten daha çok duyurulması lazım. Daha çok bilinmesi lazım. Belki de artırılması lazım. Ben ilk defa böyle bir şey görünce çok hoşuma gitti. Gurur duydum. Tekrar Belediye Başkanımıza sevgiler saygılar” dedi.

“Tuzla Marina Tuzlalılar için bir ayrıcalık”

Tuzla Marina’yı çok beğendiği anlatan Pervin Ersoy,” Geldiğimizden beri ilk kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı ettikten sonra Aslan Park’ın olduğu yer olan Tuzla Marina’ya geçtik. Tuzla Marina şahaneydi. Çok moderndi. Çok Avrupaiydi. Benim ailem yurt dışında yaşadığı için çok sık yurt dışına çıkıyorum, Avrupa kalitesinden ve standartından şaşmayan bir yer olmuş. Çok güzel. Bu yüzden bu Tuzlalılar için, Tuzla’da yaşayanlar için çok büyük bir ayrıcalık. Öyle düşünüyorum. Herhalde Sayın Belediye Başkanımız bu ayrıcalığı düşünerek bu ayrıcalığı getirdi” dedi.

“Çok mutlu bir şekilde evlerimize dönüyoruz”

Aslan Park’ı çok beğendiğini ve çocukları ile ziyarete geleceğini belirten Pervin Ersoy,” Aslan Park’ı çok beğendim. Çocuklarımı getireceğim. Aslan Park, minik bir hayvanat bahçesi aslında. Akvaryumu ile aslanları ile çok bakımlı ve çok temiz. Böyle olması zaten dikkat çeken ve çok değerli bir özellik. Bir kere böyle bir yer yapıyorsunuz, bu yerin bakımı, temizliği ve hizmeti çok önemlidir. Bunları bir arada tutup, böyle bir hizmeti verebiliyorsanız ne mutlu size ki Tuzla Belediyesi sağ olsun çok güzel işler yapmışlar. Çok güzel, çok keyifli gezdik. Çok mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz” dedi.

“Rotahane grubuna çok teşekkür ediyoruz”

Pervin Ersoy’a ziyareti boyunca eşlik eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Rotahane grubuna biz de çok teşekkür ediyoruz. Başta Pervin Hanım olmak üzere ayaklarına sağlık diyoruz. İnşallah yine bekliyoruz. Çünkü gezimiz yarım kaldı. Daha Şelale Eğitim Parkı’nda birçok gezilecek yerimiz vardı. İnşallah ikinci bölüm olarak sizleri bekliyoruz" dedi.

“İyi ki buraya Rotahane çıkarma yaptı”

Rotahane ekibi ile Tuzla’ya gelen Sanatçı Aslı Hünel ise,” Çok güzel ağırlandık. Ben de şahsım adına, çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımız, İstanbul’dan gelen dostlarımız da çok keyif aldılar. Gönül Elleri Çarşısı bizi bizden aldı. Sonra dinlediğimiz güzel sesli kardeşlerimiz ile birlikte finali yaptık. İyi ki buraya Rotahane çıkarma yaptı” dedi.