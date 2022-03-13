Rus saldırısı sonrası Ukrayna’dan kaçan vatandaşlar Kapıkule’den ülkeye giriş yapıyor

Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu saldırı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukraynalı ve Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlar Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor.

Kendi aracıyla Kapıkule sınır kapısından giriş yapan Beşir Aktaş, “Yaklaşık Ukrayna’nın Kherson kentinde yaşıyorum. Saldırılar başladığında ben Odessa’daydım arkadaşımın ailesi ordaydı. İlk girdikleri yer Kherson. Askerlerin, tankların girdikleri yer orasıydı. Ukrayna’da durum çok kötü, insanlar ekmek bulamıyor, şeker bulamıyor. Ukrayna’da vatandaşların yardıma ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadığını belirten Ufuk Malkoç, bir anda kargaşanın olduğunu vurgulayarak, “Çatışmalar vahşet boyutunda ben başkent Kiev’deydim. Bir ayağımızda Kherson şehrindeydi. İlk saldırı sabah saat dört otuzda yapıldı fakat her şehre aynı anda yapıldı. Bir anda kargaşa başladı. Akaryakıt alamadık, kimse hazırlıklı değildi. Eşyalarımızı alamdık. Üstümüzdeki kıyafetlerle geldik” şeklinde konuştu.

Kendi aracı ile Kapıkule Sınır kapısından giriş yapan Emre Şirin Ukrayna’da çoğu ana yolların patlatıldığını ifade ederek köy yollarından geldiklerini söyledi.