Rus ve İngiliz gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus Donanması’na ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması’na ait P224 borda numaralı ’HMS Trent’ adlı açık deniz devriye gemisi Karadeniz’e açılmak için İstanbul Boğazı’ndan geçti.Ege Denizi’nden saat 18.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi ile İngiliz Donanması’na ait P224 borda numaralı ’HMS Trent’ isimli açık deniz gemisi bugün saat 09.00 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gemilere Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle eşlik etti.