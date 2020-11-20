Rüstempaşa Camisi 4 yıl sonra ibadete açıldı

Fatih’te yer alan ve 2016’da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, cuma namazıyla ibadete açıldı.
Caminin tekrar ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, “Mimar Sinan’ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden birisi Rüstem Paşa Camisi’dir. Cami 4 yıldır restorasyonda bugün itibarıyla ibadete açıldı” dedi.Cuma namazının ardından konuşan Birol Doğan, “Camimizi özlemişiz, öncelikle onu söyleyeyim. Uzun bir zamandır restorasyondaydı. Restorasyonu da çok güzel olmuş. Çok mutluyuz, ibadetimize burada tekrar başladık. Başka camilere gidiyorduk, pandemi nedeniyle bazı sorunlar yaşıyorduk. Şimdi kış şartları olduğu için yağışlar da başladı, dışarıda kılıyorduk, ıslanıyorduk. Şimdi camimiz açıldı buranın kapasitesi daha büyük olduğu için, daha güzel oldu. Eksikliği vardı buradaki mahallenin restorasyonu bitti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.