Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı 11 Ekim Pazar günü 71 bin 780 yolcuya hizmet verdi. Bu rakam pandemi sürecinde uçuşların yeniden başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ulaştığı en yüksek yolcu sayısı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı eski günlerine geri dönüyor. Havalimanı, pandemi nedeniyle uçuşların ve yolcuların azalmasının ardından en yoğun günlerini yaşıyor. 11 Ekim Pazar günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 71 bin 780 iç hat ve dış hat yolcusuna hizmet verdi. Bu rakam pandemi süresince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ulaştığı en yüksek yolcu sayısı oldu.

Yolcuların sağlığı için tüm önlemler alındı

Artan yolcu ve uçak trafiği nedeniyle yoğunluğun yaşandığı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm pandemi önlemleri titizlikle uygulanıyor. Yolcuların ve çalışanların sağlığı için tüm önlemleri alan Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri, sık sık bilgilendirme anonsları yaparak yolcuların ve çalışanların pandemi önlemlerine uymaları isteniyor.