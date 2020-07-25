Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Katar uçuşları yeniden başladı

Korona virüs nedeniyle yaklaşık 4 aylık ara sonrası Katar Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeniden tarifeli sefer başlattı. Haftada üç gün ile başlayan tarifeli uçuşlar, 1 Ağustos’tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgınında normalleşme adımları kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Haziran’da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Katar Havayolları, yaklaşık 4 aydan beri salgın nedeniyle ara verdiği Sabiha Gökçen uçuşlarını bugün itibariyle yeniden başlattı. Aylar sonra Doha’dan kalkan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, piste teker koymasının akabinde apronda su takı ile karşılandı. Aylar sonra Sabiha Gökçen’e gelen ilk uçağın yolcularının virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uygun şekilde havalimanına giriş yaptı.

Çiçeklerle karşılandılar

İstanbul Sabiha Gökçen(İSG) Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong, İSG Terminal Operasyon Müdürü Ali Mehmet Uyar, İSG Terminal Nöbetçi Müdürü Oktay Sözen ve Katar Havayolları Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, uzun zaman sonra gelen Katar Havayolları ekibine çiçek takdim etti. Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, şirket olarak Türk havacılık sektörüne inandıklarını ifade ederek Sabiha Gökçen Havalimanı’na yeniden sefer düzenlemekten duydukları memnuniyeti belirtti. İlk aşamada haftada karşılıklı 3 gün olarak gerçekleştirilecek Doha-Sabiha Gökçen seferlerinin 1 Ağustos’tan itibaren ise haftada 7’ye yükseltilmesi planlanıyor.