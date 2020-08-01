Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rusya uçuşları yeniden başladı

Korona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başlarken, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rusya uçuşları 4 ay sonra yeniden başladı.
Pobeda Havayolları da aylar sonra Rusya’nın başkenti Moskova’dan Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerine yeniden başladı. Saat 13.30’da havalimanına teker koyan Pobeda Havayolları, haftanın her günü karşılıklı Moskova-Sabiha Gökçen hattında sefer düzenleyecek. Pegasus Havayolları’nın 17.50’de başkent Moskova’dan Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelecek uçağıyla birlikte de Rus turistler İstanbul’a gelmeye devam edecek.