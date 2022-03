Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık bir yıl önce Geçici Hayvan Bakım Evi’nde tedavi edilen köpek, bırakıldığı sokaktan tekrar bakım evine geri döndü. Bakım Evi personelinin “Bonibon” ismini verdiği köpek, bakım evinin maskotu oldu. Sadık Japon köpeği Hachiko’nun hikayesini aratmayan Bonibon’la ilgili konuşan veteriner hekim İrem Uysal, “Bonibon artık bizim çocuğumuz oldu” diye konuştu.

Lüleburgaz’da hayvanlarla insanların dostluğuna ilişkin unutulmaz bir olay yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce henüz yavruyken bitkin bir halde bulunan köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Geçici Hayvan Bakım Evi’ne götürüldü. Burada gerekli tedavileri yapılan patili dost, işlemlerinin ardından kanun gereği bulunduğu sokağa geri bırakıldı.

Barınağın maskotu oldu

Olayın ardından ise “Sadakatin böylesi” dedirtecek cinsten bir durum yaşandı. Bakım Evi’nden kilometrelerce uzaktaki sokağa bırakılan can dost, kendisini tedavi eden veteriner hekimleri unutmayarak bakım evine geri döndü. Bakım evinden bir an olsun ayrılmayan köpeğe “Bonibon” ismi verilirken, can dost bakım evinin maskotu haline geldi.

“Artık bizim çocuğumuz”

Bonibon’u karşılarında gördüğünde çok sevindiğini söyleyen veteriner hekim İrem Uysal, “Biz Bonibon’u aldık. Geldiğinde biraz hastaydı. Sonra tekrar aldığımız yere bıraktık. Ama o burasını çok sevdi. Buraya alıştı. Biz de bu süre içerisinde ona alıştık. Sonra burada kalmaya başladı. Artık bizim çocuğumuz oldu. Gelen misafirleri de güzel bir şekilde karşılıyor. Çok cana yakın bir köpek. Onunla çok iyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.