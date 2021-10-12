Safkan Arap yarış atı "Cevhertay" TİGEM tarihinin en yüksek fiyatına satıldı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, safkan Arap yarış atı "Cevhertay" 1 milyon 200 bin liraya en yüksek fiyattan alıcı bulurken, 18 at toplamda 8 milyon 630 bin liraya yeni sahipleriyle buluştu.

Veliefendi Hipodromu’nda Türkiye Cumhuriyet Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18 safkan Arap elit tay kıyasıya rekabetin olduğu açık artırmada görücüye çıktı. Büyük bir özen ve itinayla büyütülen, 100 bin ve 200 bin lira arasından başlayan taban fiyatlarla satışa sunulan safkan atlar büyük ilgi gördü. Satışta "Cevhertay" isimli atın bedeli birçok alıcının verdiği tekliflerle en yüksek rakama ulaşırken, Fetih Polat 1 milyon 200 bin lira bedelle Cevhertay’ın yeni sahibi oldu.

“TİGEM’in tarihinde en yüksek fiyat oldu”

Veliefendi Hipodrumu’nda bereketli bir satış olduğuna dikkat çeken TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, “TİGEM’in markasının, kalitesinin konuşulduğu bir gün oldu. 18 baş elit tayımızı satışa sunduk. 18 baş elit tayımızdan toplam 8 milyon 630 bin lira gelir elde ettik. En yüksek fiyata alıcı bulan Cevhertay, 1 milyon 200 bin liraya Türkiye tarihinde, TİGEM’in tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan sayımız oldu. Bu da bizim ne kadar doğru bir iş, ne kadar kaliteli bir iş, ne kadar düzgün bir iş yaptığımızın gösteriyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün, bakanımızın desteğiyle ne kadar yol katettiğini gösteriyor. Daha sonra 900 bin liraya Turbo’nun yavrusu Demirberke var. 3’üncü sırada Ayabakan’ın yavrusu Gökalan var, 720 bin liraya alıcı buldu” açıklamasında bulundu.