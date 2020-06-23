Sağanak yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden boğaza çamur aktı

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Çamur akan Küçüksu Deresi ve boğaz drone ile havadan görüntülendi.
Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi.
İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE KÜÇÜKSU DERESİNDEN İSTANBUL BOĞAZINA ÇAMUR AKTI. ÇAMUR AKAN KÜÇÜKSU DERESİ VE BOĞAZ DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
İstanbul’da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Çamur akan Küçüksu Deresi ve boğaz drone ile havadan görüntülendi.
Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi.