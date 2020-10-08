Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Küçükçekmece’de de sağanak yağmur nedeniyle sel suları oluştu.
Sağanak yağmur trafiği olumsuz etkiledi
İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece’de sel oluşurken, trafik yoğunluğu yaşandı.
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