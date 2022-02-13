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Sağlık Bakanı Koca: “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak”

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şüpheliyle ilgili paylaşımda bulunarak, “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak” dedi.

Sağlık Bakanı Koca: “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak”
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Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Fatih’te devlet hastanesinde dün yaşanan olayda, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek beraberindekilerle saldıran ve sonrasında tutuklanan 4 şahısla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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“İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!”

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022, 22:34
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