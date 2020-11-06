Sağlık Bakanı Koca’dan Esenyurt Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Koca hastaneye girişti bir grup vatandaş tarafından alkışlanarak karşılandı.

Artan korona virüs vak’alarının ardından sık sık hastanelere giderek incelemelerde bulunan Bakan Koca Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine geldi. Bakan Koca’ya hastane girişinde bir grup vatandaş tarafından alkışlanarak sevgi gösterisinde bulunuldu. Burada başhekim ve yetkililerden hastanedeki durum hakkında görüşen bakan Koca’nın daha sonra Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine geçeceği kaydedildi.