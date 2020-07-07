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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 260 olduğunu açıkladı. Bugün 50 bin 545 test yapılırken, bin 53 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 297 kişi ise iyileşti.
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