Sağlık Bakanlığı: "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir"

Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir.Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir."