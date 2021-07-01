Sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri vatandaşlar için 3. doz aşı uygulaması başladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üzeri vatandaşlara yönelik 3. doz aşı uygulaması başladı. 3. doz aşısını olan Muhittin Söylemez, “3. doz aşı vurulma kararını verenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışması devam ediyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına ve 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlara 3’üncü doz aşı uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda randevularını alarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3’üncü doz aşılarını oldu.

“İnşallah çocuklarımız da aşı olanağına kavuşurlar”

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kadın Doğum Kliniği Eğitim Sorumlusu olan Prof. Dr. Levent Yaşar, “Bugün 2 tane Sinovac’tan sonra tekrarı açısından 3. Biontech aşımı oldum. 1 yıl önce hepimiz bir aşı olsa diyorduk şimdi hangisini olmak istersin diye soruyorlar ve aşılarımızı oluyoruz. Bakın şimdi biraz önce oldum, şimdi burada konuşuyoruz. İnşallah hepimiz hatta çocuklarımız da bu olanağa kavuşurlar. Bir an önce bu pandemi belasından kurtuluruz” dedi.

“Bu kararı verenler için teşekkür ederiz”

Ameliyathane bölümünde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhittin Söylemez, “3. aşımızı oluyoruz hayırlısıyla. İyiyiz çok şükür. Bir sorunumuz yok şu anda. Alman aşısı oldum. İkisi Çin aşısıydı. Baktığımızda yapan kişilere gerçekten etkisi var. Belki 1-2 gün etkisi oluyor hasta oluyor ama sonrasında koruyucu etkisi var, ondan dolayı yaptırdım yani. Bu kararı verenler için teşekkür ederiz” diye konuştu.

83 yaşındaki emekli Muzaffer Güner ise, “3’üncü aşımı oluyorum. Alman aşısı oldum. İlk iki aşıyı Çin aşısı oldum. Şu an için hiçbir şey yok çok şükür. Yeni çıktığı için Alman aşısı daha etkili dediler, onun için. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı, olmamızın yararlı olduğunu söyledi, ben de karar verdim, oldum” dedi.