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Sahil Güvenlik Komutanlığından Kız Kulesi’nde dev pankartlı kutlama

Sahil Güvenlik Komutanlığı 38. yılını dikkat çeken bir pankartla kutladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kız Kulesi üzerine ’Mavi Vatan hepimizin’ adlı dev bir pankart yerleştirdi. Dev pankart drone ile havadan görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından Kız Kulesi’nde dev pankartlı kutlama

Sahil Güvenlik Komutanlığı 38. yılını dikkat çeken bir pankartla kutladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kız Kulesi üzerine ’Mavi Vatan hepimizin’ adlı dev bir pankart yerleştirdi. Dev pankart drone ile havadan görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kız Kulesi üzerine ’Mavi Vatan hepimizin’ adlı dev bir pankart yerleştirdi. Mavi Vatan Türkiye için bir doktrin olma yolunda ilerlerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da yıl dönümünü böyle bir pankartla kutlaması sosyal medyada büyük ilgi çekti. Dev pankart drone ile havadan görüntülendi.

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