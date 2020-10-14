İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler de gözaltına alınmıştı. Bu kapsamda Kartal’da gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(HK-
Sahte içki operasyonlarında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sahte içki sebebiyle yaşanan ölümlerle ilgili çalışmaları sürerken Kartal’daki operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
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