SAK-E, afet bölgesine umut oldu

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere afet bölgesinde yoğun çaba sarf etti. Kurtarma faaliyetleri sırasında yardım eli uzatılan birçok vatandaşın yanı sıra bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, özverili çalışmalarından dolayı SAK-E’ye teşekkür etti.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), Batı Karadeniz’i vuran sel felaketi dolayısıyla zor durumda kalan afetzedelere adeta umut oldu. Arama kurtarma konusunda eğitimli 20 gönüllüden oluşan ekip, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, afet sonrasında mahsur kalan birçok vatandaşımız kurtarıldı. Bunun yanı sıra zor durumdaki hayvanlar da kurtarılırken kapanan köy yolları kazma kürek yardımıyla açıldı, birçok erzak ve yardım malzemesi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bölgedeki tüm çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SAK-E’ye özverili çabalarından dolayı teşekkür etti.

Hızla harekete geçildi

Afet haberini alır almaz harekete geçen SAK-E, hazırlıklarını hızla tamamlayıp bölgeye doğru yola çıktı. Ekibin ilk durağı, aynı zamanda Sultangazi’nin kardeş ilçesi olan Kastamonu-Çatalzeytin oldu. Çatalzeytin’de vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekip, AFAD’ın koordinasyonuyla ihtiyaç duyulan her alanda afetzedelerin yardımına koştu. Zamanla yarışan SAK-E ekibi, Çatalzeytin’den sonra Kastamonu’nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde ve bu ilçelere bağlı birçok köyde çalışmalarını yoğun ve hızlı bir şekilde sürdürdü. Binalarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşa ulaşıldı, kapanan birçok köy yolu kazma kürek yardımıyla açıldı ve çok sayıda yardım malzemesi vatandaşlara ulaştırıldı.

Yardım seferberliği

Afetten etkilenen köyler arasında Çatalzeytin’e bağlı Celaller Köyü de vardı. İlçe merkezine 12 km uzaklıkta köyün yolları çamur dolayısıyla kapandığından köye ulaşım sağlanamıyordu. Buradaki yaşlı bir vatandaşın acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu haberi üzerine SAK-E hemen harekete geçti. KOAH hastalığından dolayı fenalaşan vatandaşa ulaşan SAK-E, çamur dolayısıyla araçların büyük oranda işlevini yitirdiği yollarda, Jandarma ile birlikte yaşlı hastayı önce ilçe merkezine, ardından da hastaneye ulaştırdı.

Mutluluk dolu bir buluşma

SAK-E ekibi, Sultangazi’de ikamet eden ancak yaz tatili için Kastamonu’da bulunan yaşlı bir çifte de yardım etti. Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı Karaman Köyü’nde oturan anne babalarından haber alamayan ve büyük endişeye kapılan yaşlı çiftin çocukları, sosyal medya üzerinden SAK-E’ye ulaşarak yardım istediler.

Normalde Sultangazi’de oturan fakat yaz tatili için gittikleri Karaman Köyü’nde sel felaketine yakalanan yaşlı çift için hemen harekete geçen ekip hızla köye ulaştı. Ekip, Hatice ve Halim Kamer çiftini sağ salim görünce büyük mutluluk yaşadı. İletişim hatlarında yaşanan kesintiden dolayı Sultangazi’deki çocuklarıyla iletişim kuramayan yaşlı çifti ekip, çocuklarıyla görüntülü olarak görüştürdü. Anne babalarını sağ salim gören yaşlı çiftin çocukları çok mutlu oldular ve SAK-E’ye teşekkür ettiler.

Hayvanlar unutulmadı

Ani sel baskınından kurtulamayan bir ineğin çamura saplanıp mahsur kaldığı haberi üzerine SAK-E yardım etmek üzere harekete geçti. Bir derenin ortasında mahsur kalan ve iki gündür kurtarılmayı bekleyen inek, AFAD ve JAK ile birlikte halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

‘Ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum’

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bölgede oluşan felaketin yaralarını ülke olarak el ele vererek, birlikte saracağımızı vurguladı.

Başkan Dursun, “Böyle afet zamanları birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken zamanlardır. Hep birlikte, el ele vererek oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşacağız, yaraları birlikte saracağız. Bu anlayışla bizler de, bu gibi durumlar için hazırladığımız Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizi (SAK-E) hemen bölgeye gönderdik. Büyük bir istekle harekete geçerek bölgeye giden arkadaşlarımız, oradaki vatandaşlarımız için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı, canı gönülden teşekkür ediyorum. Afet bölgesinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle afetler göstermesin diye dua ediyorum.” dedi.