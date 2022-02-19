banner4556

Samatya’da kayalıklar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

banner4664

Samatya Sahili’nde kayalıkların arasına sıkışan 4 aylık husky melezi köpek, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Samatya’da kayalıklar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
banner4582

Samatya Sahili’nde kayalıkların arasına sıkışan 4 aylık husky melezi köpek, ekiplerin titiz çalışmalarının ardından kurtarıldı.

banner4336

Fatih Samatya Sahili’nde sabah saatlerinde bir köpeğin kayalıkların arasında sıkıştığı ihbarını alan Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri Acil Müdahale ekibi hemen olay yerine ulaştı. Kayalıklar arasındaki 4 aylık husky melezi köpeği gören ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Dakikalar süren çalışmanın ardından sevimli köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yedikule Hayvan Barınağı ve Tedavi Merkezine teslim edilen köpek, sağlık taramasından geçirilirken ekipler 4 aylık köpeğe Lost ismini verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ankaraspor: 0
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Ankaraspor: 0
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666