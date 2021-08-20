Sanat Sokağı’nda tarih rüzgarı

Sanat sokağı’nda vatandaşlarla buluşan Çanakkale Destanı Mobil Müzesi ile Geleneksel Okçuluk Eğitimi etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlediği Çanakkale Destanı Mobil Müzesi ile Geleneksel Okçuluk Eğitimi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Oluver Öztürkler, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Özlem Seçkin Güleryüz Sanat Sokağı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Sanat Sokağı, tarih bilincini oluşturmaya destek olan dikkat çekici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sanat Sokağı’nın yanı başındaki Çanakkale Destanı Mobil Müzesi, ziyaretçilerini tarihin en büyük destanında duygu dolu bir yolculuğa çıkarırken sokağın içindeki Geleneksel Okçuluk Eğitimi ise ata sporunu öğrenme fırsatı sundu. Her iki etkinlik de ücretsiz olarak düzenlendi. Çanakkale Savaşı’nın evrelerini anlatan 7 vitrinden oluşan Çanakkale Destanı Mobil Müzesi, 7’den 70’e tüm ziyaretçilerine duygu dolu bir deneyim yaşatıyor. Havada çarpışan mermiler, kanlı üniforma, Mehmetçiğin gencecik ayaklarında parçalanmış bot gibi savaş hatıraları, ziyaretçileri o zorlu günlere götürerek Çanakkale Destanı’nın hangi şartlarda yazıldığını gösteriyor.

Sanat Sokağı’ndaki Geleneksel Okçuluk Eğitimi’ne kadın erkek, genç yaşlı birçok vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yüzyıllardır icra edilen ve adeta Türklerle özdeşleşmiş olan okçuluk sporunun inceliklerini öğrenen vatandaşlar, bol bol atış denemesi yaptı.

Çanakkale Destanı Mobil Müzesi’ni ve Geleneksel Okçuluk Eğitimi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “Her şeyden önce değerli komşularımızla birlikte tarihimizi hatırlamak, tarih bilincimizi canlı tutmak amacıyla bu etkinlikleri düzenliyoruz. Kahraman dedelerimizin Çanakkale’de yazdığı eşsiz destanı daha iyi anlamak ve bizlere emanet ettikleri güzel vatanımızın değerini daha iyi bilmek adına herkesi Çanakkale Destanı Mobil Müzesi’ne bekliyoruz. Müzenin yanı başındaki Geleneksel Okçuluk Eğitimi de, kültürümüzün değerli bir parçası olan okçuluğu icra etme fırsatı sunuyor. Tüm komşularımızı Sanat Sokağımıza bekliyoruz” dedi.