Sanatçı Fatih Ömeroğlu’ndan ‘ARA-YAN’ sergisi

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Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.

Sanatçı Fatih Ömeroğlu’ndan ‘ARA-YAN’ sergisi
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Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.

Pandemi döneminde arka arkaya sergilere ev sahipliği yapan Kadırga Sanat Galerileri yeni sergisini sanatseverler ile buluşturuyor. Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu’nun eserlerinden oluşan ‘ARA-YAN’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılıyor. Geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı sergi, 24 eserden oluşuyor. Kadim olanın felsefesiyle çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği ARA-YAN sergisi, kâğıt ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tablolardan meydana geliyor. Sanatsever izleyiciler ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebilecek. Kendine özgü üslubu ile yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunan Fatih Ömeroğlu’nun ‘ARA-YAN’ sergisi, 17 Haziran Perşembe günü Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatseverlerle buluşacak.
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