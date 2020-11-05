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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020 sonuçlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sırada yer aldı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020 sonuçlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sırada yer aldı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020 sonuçlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sırada yer aldı."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi-2020 sonuçlarına göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk sırada yer aldı."
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