Sancaktepe Belediyesi başlattığı (Kulağım sende) uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak

Sancaktepe Belediyesi, çalışmalarında çocukların da söz sahibi olabilmesi için "Kulağım Sende" isimli uygulama başlatıyor. Uygulama sayesinde çocuklar belediye başkanına doğrudan ulaşabilecek.
"Çocukların taleplerini bizzat kendim okuyacağım"Belediye Başkanı Şeyma Döğücü etkinlik hakkında "Bugün 23 Nisan, biz de çocuklarımızla bir araya geldik. Bilgi evlerimizde, Enderun mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla bugün belediye meclisimizde özel bir oturum yaptık. Meclis üyesi koltuklarımızda çocuklarımız oturdu. Onlarla birlikte Sancaktepe’yi konuştuk. Çocuklarımızın Sancaktepe ile ilgili taleplerini bize iletebilmeleri için "Kulağım Sende" uygulamasını başlattık. 23 Nisan’dan itibaren de dijital ortamdan onları dinlemeye devam edeceğiz. Ben onların taleplerini bizzat okuyacağım. Çocuklarımızın çok farklı bakış açıları var ve böylelikle onların her türlü fikirleri bize yenilik katacak" diye konuştu.