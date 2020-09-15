Sancaktepe’de temelinin oynaması sonucu tahliye edilen bina drone ile havadan görüntülendi

Sancaktepe’de bir inşaat çalışmasında dün gece saatlerinde yan binanın temeli oynadı. Bina sakinleri polis ekipleri tarafından boşaltılarak otele yerleştirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.
SANCAKTEPE’DE BİR İNŞAAT ÇALIŞMASINDA DÜN GECE SAATLERİNDE YAN BİNANIN TEMELİ OYNADI. BİNA SAKİNLERİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BOŞALTILARAK OTELE YERLEŞTİRİLDİ. TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILAN BİNA DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
Sancaktepe’de bir inşaat çalışmasında dün gece saatlerinde yan binanın temeli oynadı. Bina sakinleri polis ekipleri tarafından boşaltılarak otele yerleştirildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina drone ile havadan görüntülendi.