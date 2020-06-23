SANKON ve GESKON’dan ’Pençe’ harekatına destek

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ’Pençe-Kartal’ harekatına destek verdi.

Irak’ın kuzeyine yönelik başlatılan ve terör hedeflerinin bir bir imha edildiği operasyona SANKON ve GESKON’dan destek geldi. İki kurumun genel başkanı Feredun Cevahiroğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sınırlarına ve bütünlüğüne kast eden teröristlere yönelik başlatılan amansız mücadeleye tam destek veriyoruz. Güvenlik güçlerimizin son yıllarda gösterdikleri cansiperane mücadele göğsümüzü kabartıyor. Terör örgütü artık son çırpınışlarını bile yaşayamıyor. Bu ülkemizin terörde geldiği mücadeleyi gösteriyor. Bizler güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Kuzey Irak yıllardır terör örgütünün merkezi olarak görülüyordu. Ancak görüyoruz ki artık terör örgütüne orada da rahat yok. Kafalarını, saklandıkları mağaralardan çıkartamayan teröristler İHA ve SİHA’larımız ile tek tek avlanıyor. Komandolarımız orada basılmadık yer bırakmıyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Biz gençlik olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.