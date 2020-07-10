SANKON Genel Başkan Yardımcısı Bülent Sunay, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu için ’geçmiş olsun’ mesajı yayınladı. SANKON yönetim kurulu adına yapan Sunay, "KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu beyefendinin sağlık sıkıntıları sebebiyle anjiyo olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Derviş Eroğlu, KKTC’nin uluslararası toplumun karşısında verdiği bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar sağlamış devlet adamıdır. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemlere devletinin ekonomik ve siyasi olarak kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır" dedi.
SANKON’dan Derviş Eroğlu’na ’geçmiş olsun’ mesajı
SANAYİCİ İŞ KADINLARI VE İŞ ADAMLARI KONFEDERASYONU (SANKON), ANJİYO OLAN KKTC 3. CUMHURBAŞKANI DERVİŞ EROĞLU İÇİN, 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI YAYINLADI.
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