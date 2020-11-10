SANKON’dan Sudan ve Yeni Zelanda temasları

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Sudan Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederken, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ile video konferans sistemiyle görüştü.
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ile video konferans sistemiyle görüşme gerçekleştirdi. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu görüşmede, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek, iki ülke arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla Yeni Zelanda Ankara Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ise, “Türkiye ile Yeni Zelanda arasında ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilerimiz en üst düzeydir. İki ülke arasında ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız” diye konuştu.