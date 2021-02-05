Sarıyer’de ayağı darbukaya sıkışan minik Ayaz’ı itfaiye kurtardı

Sarıyer’de 3 buçuk yaşındaki Neşat Ayaz Erkartal’ın ayağı darbukaya sıkıştı. Annesi minik Ayaz’ın ayağını darbukadan çıkartamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin 3 buçuk yaşındaki çocuğun ayağını çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Sarıyer’de 3 buçuk yaşındaki Neşat Ayaz Erkartal evinin önünde darbukayla oynuyordu. Minik Ayaz oyun oynarken bir anda ayağını darbukaya sıkıştırdı. Anne Sumru Erkartal durumu fark edince Ayaz’ın ayağını darbukadan kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra anne Erkartal itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla Minik Ayaz’ın ayağını kurtardı. 3 buçuk yaşındaki çocuğun kurtarıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

"Ayaz çok sakindi"

İlk başta darbukayı kendisinin çıkarmaya çalıştığını ama başarılı olamayınca itfaiyeyi aradıklarını dile getiren anne Sumru Erkartal, "Ben bahçeye çamaşır asmaya çıkmıştım. Ayaz darbukasını istedi. Ben evde oynayacak diye düşündüm. Sonra içeri girip baktığımda darbuka Ayaz’ın elinde değil ayağında geziyordu. Ben birden panikledim. 15-20 dakika çıkartmaya çalıştım ama kendi başıma yapamadım. Sonra babaannesi, teyzesi geldi. Onlar da biraz uğraştı ama biz ayağına zarar veririz diye bir şey yapamadık. Sarıyer itfaiye ekiplerini aradık. Onlar geldi. Biraz uğraşma çabalarıyla Ayaz kurtuldu. Ayaz çok sakindi ama ilk başta biraz panikledi. İtfaiye ekipleri çok ilgilendi. Ayaz’ın ayağına zarar vermeden darbukayı çıkardı. Sarıyer itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.