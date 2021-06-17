Sarıyer’de kuyuya düşen hamile ineği itfaiye ekipleri kurtardı

banner4243

Sarıyer’de hamile olduğu öğrenilen inek, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarıyer’de kuyuya düşen hamile ineği itfaiye ekipleri kurtardı
banner3909

Sarıyer’de hamile olduğu öğrenilen inek, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi Rumeli Feneri yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Aydoğan Sipahi ineğini boş bir araziye otlatmak için bıraktı. Daha sonra geri döndüğünde ineğini bulamayan çiftçi, arazide ineği aramaya başladı. Aydoğan Sipahi bu sabah ineğini aramak için tekrar yola koyuldu. Arama çalışmaları sırasında başlayan yağmurdan korunmak için civarda bulunan metruk binaya girdi. O sırada kaybolan ineğinin sesini duydu ve kontrol etmek için baktığında ineğinin kuyuya düştüğünü fark etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Dar olan kuyu iş makineleriyle genişletildi. Kuyuya inen itfaiye ekiplerinin halata bağladığı inek, yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yapılan veteriner kontrolünde ise ineğin 5 aylık hamile olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YORUM EKLE
Gönder

banner3974

banner3552

banner4322

banner3841