Sarıyer’de serinlemek için denize girdiler

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Sarıyer’de sıcak havayı fırsat bilen gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. İstinye’de denize giren genç vatandaş, "Burada deniz salyası yok, burası temiz” dedi.

Sarıyer’de serinlemek için denize girdiler
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Sarıyer’de sıcak havayı fırsat bilen gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. İstinye’de denize giren genç vatandaş, "Burada deniz salyası yok, burası temiz” dedi.

Sarıyer’de haftalardır etkili olan sağanak sonrası güneşi gören vatandaşlar denize akın etti. Sıcak havanın etkisiyle birlikte gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. Kimisi balıklama atlarken kimisi bombalama atladı. Denize giren genç vatandaş, "Burası çok güzel hava çok sıcak denize girdik burada deniz salyası ve pislik yok” şeklinde konuştu.
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