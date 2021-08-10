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Sarıyer’deki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sarıyer’de ormanda meydana gelen yangınla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Sarıyer’deki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Sarıyer’de ormanda meydana gelen yangınla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Sarıyer’de ormanda meydana gelen yangınla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, “Bugün saat 15.50’de Sarıyer ilçemizde Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasında bir yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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