Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: “’Tam Bağımsız Savunma Sanayii’ hedefimizde kararlıyız”

Milli Fırkateyn ‘İstanbul’un denize indiriliş töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız. Özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde yüz yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ’Tam Bağımsız Savunma Sanayii’ hedefimizde kararlıyız” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM Projesinin 5. Gemisi Olan İstanbul (F - 515) Fırkateyni’nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3. Gemi İlk Kaynak Töreni’ne katıldı.

Pendik’te bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı düzenlenen törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Ülkemizin ilk milli Fırkateyn gemisi olacak MİLGEM Projesinin Beşinci, İstif Sınıfı Fırkateynlerin de birinci gemisi olan İSTANBUL Fırkateyninin denize ineceği bu kutlu günde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Dünya ve içinde bulunduğumuz bölgenin siyasi ve iktisadi olarak büyük çalkantılardan geçmekte olduğu ve komşularımızın birçoğunda yaşanan istikrarsızlıkları düşündüğümüzde; ülkemizin güvenliğinin önemini bir kez daha görmüş oluruz. Aynı zamanda Ege ve Doğu Akdeniz’de haklı mücadelemizi de sürdürdüğümüz bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde, Mavi Vatanın yılmaz bekçileri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaç duyduğu platformları en yeni teknolojilerle donatılmış olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sağlama görevini yerine getirmek amacıyla Savunma Sanayii olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

“Sadece askeri değil sivil alana dönük de projelerimizi geliştirdik”

Savunma Sanayii Başkanlığı’nca yürütülen projeler ile çok sayıda platformun denizlerde hizmet vermeye ve bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettiğini aktaran Demir, “Projelerimiz; Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, ana ve alt yüklenici şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işbirliği ağı sayesinde hayata geçirilmektedir. Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede, sadece askeri değil sivil alana dönük de projelerimizi geliştirdik, geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“İlk Milli Fırkateyn gemisi olacak İSTANBUL’u denize indiriyoruz”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “MİLGEM Projesinde, bugüne kadar, ADA Sınıfı Korvetler kapsamında HEYBELİADA, BÜYÜKADA, BURGAZADA ve KINALIADA gemilerimizi hizmete almıştık. Bugün de MİLGEM Projesinin Beşinci Gemisi, İstif Sınıfı Fırkateynlerin birincisi, ülkemizin ilk milli Fırkateyn gemisi olacak İSTANBUL’u denize indiriyoruz. MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Sözleşmesini Başkanlığımız ile STM firması arasında 2019 yılı Eylül ayında imzalamıştık. STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersane Komutanlığında inşası süren, ASELSAN ve HAVELSAN’ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede tedarikçilerin büyük çoğunluğu yerli firmalardan oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Başkanlığımız tarafından başlatılan bu projede; STM’nin denizcilik teknolojilerindeki yetenekleri, İstanbul Tersane Komutanlığımızın gemi inşasındaki kabiliyetleri ve sayısı 220’yi bulan firmalarımızın desteğiyle ortaya çıkan güç birliğinin bir sonucu olarak güzel bir örnek teşkil etmiştir” diye konuşan Demir, “Savunma sanayiimiz, Kovid-19 salgınına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam etmiş, birçok projemizi tamamlamış ve yeni ürünleri güvenlik güçlerimize teslim etmiştir” dedi.

“Savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurtdışına bağımlı kalamayız”

Demir, “Salgın öncesi ve süresince ülkemize karşı uygulanan gizli-açık ambargo ve benzeri kısıtlamalar da göstermektedir ki savunma sanayiimizin hiçbir alanında yurtdışına bağımlı kalamayız. Sizlerin talimatları doğrultusunda, özellikle kritik teknolojiler ve stratejik alanlarda yüzde yüz yerli ve milli olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz projelerimizde de geçmişte ithal edilen bir çok kritik teknolojinin yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğinin müjdesini de ayrıca vermek istiyorum. Yakın Hava Savunma Sistemi GÖKDENİZ, İlk milli gemisavar füzesi ATMACA, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Çeşitli radar sistemleri ve elektro-optik sensörler, Kızılötesi Arama Takip Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, SONAR Sistemi, Torpido Karıştırma ve Aldatma Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi gibi sistemler bu kapsamda geliştirilmiş ve bir kısmının da ihracı gerçekleşmiştir” dedi.

Mavi Vatan’da çok daha güçlü ve caydırıcı bir donanma için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “İhtiyaç duyulan tip ve özelliklerde yeni platformların inşalarını ve envanterde bulunan araçlarımızın modernizasyonlarına devam edeceğiz. İlk günden bu yana Başkanlığımıza her anlamda her tür desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımızın, son gelişmeler sonrasında talimatları son derece nettir” diye konuştu.

“Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız”

Demir konuşmasının devamında, “Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlıyız. Ülkemiz ve Başkanlığımız özelinde gizliden ya da açıktan uygulanan her türlü kısıtlamanın bizi daha da güçlendireceğine ve yerlilik oranlarımızın daha üste seviyelere taşınacağına olan inancım sonsuzdur. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na, Başkanlığımız proje ekibi ve yüklenici firmamız STM çalışanlarına ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, ‘İSTANBUL’ gemimizin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca, ilk kaynağı yapılacak Pakistan Milgem Korvet Projesi 3. Geminin, dost ve kardeş Pakistan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

’Önceki gemilere göre yüzde 75 yerli’

Denize indirilen MİLGEM Projesinin 5. Gemisi, ilk milli ‘Fırkateyn TCG-İSTANBUL’, ilk İstif sınıfı fırkateyni özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle STM firması ana yükleniciliğinde inşa ediliyor. 80 Civarında, büyük çoğunluğu yerli olan Alt Yüklenici Firma görev alıyor. Projede çalışan firma sayısı toplam 220...2023’te teslim edilmesi hedefleniyor.

İlk Milli ‘İstanbul’ fırkateyninin ana özellikleri, 113 metre uzunluğu, 14.4 metre genişliği, 3000 ton deplasman, 150’den fazla sistem yer alıyor ve 400’ü aşkın inşa malzemesi kullanılacak. Korvet sınıfı milgemlere göre farkları, 10 metre daha uzun boy ve yapısal değişiklikler, ilah sisteminde yapısal donanım değişikliği ve ilaveler, satıhtan havaya güdümlü mermi bulundurma ve fırlatabilme kabiliyeti, önceki gemilerde yüzde 70 olan yerliliğin yüzde 75’e ulaşması. Ana unsurlar ise silah Elektronik Sistemleri ile Elektrik Sistemi , yardımcı makine istemleri, gemide yaşam için gerekli ekipmanlar.