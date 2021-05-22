Şehit bekçi Kansu Turan son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece’de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan, Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit bekçi Kansu Turan son yolculuğuna uğurlandı
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Küçükçekmece’de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan, Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece’de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen törende dualar edilerek törene katılanlardan helallik alınmıştı. Törenin ardından şehit bekçi Kansu Turan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Kansu Turan’ın cenazesi, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığında defnedildi.
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