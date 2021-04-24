’Şehit Diplomatlar Sergisi’ Sirkeci Garı’nda açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen sergi, İstanbul’da açıldı. Sirkeci Garı’ndaki sergide terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırıları tüm detayları ile anlatılıyor.
1973-1984 yılları arasında ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin yaptığı saldırıda, 31’i diplomat ve onların aileleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olmuş; 77 kişi can kaybı yaşanmış ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.Sözde ’Ermeni Soykırımı’nın yapıldığı tarih olarak gösterilen 24 Nisan 1915’teki olayların da aydınlığa kavuşulduğu ’Şehit Diplomatlar Sergisi’ni, 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında Sirkeci Tren Garı’nda; 26 Nisan’a kadar da Los Angeles’ta ziyaret edilebilecek.