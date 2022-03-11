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Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

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Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı
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Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

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