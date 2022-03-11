Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.
GENEL
11 Mart 2022 Cuma 14:51
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Şanlıurfa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin, yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu şehit olan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.