Şehit Müslüm Toprak’ın baba ocağında helallik alındı

Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen sözleşmeli er Müslüm Toprak’ın cenazesi Bağcılar’daki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı’nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak’ın naaşı Bağcılar’daki baba ocağına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Latife Toprak, oğlunun tabutuna sarılarak ağlarken, bir yakınları da fenalık geçirince sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Öte yandan, yakınlarından biri cenaze arabasına girerek uzun süre şehidin tabutuna sarılarak ağladı.

Alınan hellalliğin ardından şehidin cenazesi namaz kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’ne götürüldü.