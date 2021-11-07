Şehit oğlunun mezarına çirkin saldırı yapılan babadan, zanlıyı yakalayan Kocaeli Emniyeti’ne teşekkür

Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın babası, oğlunun mezarına "PKK" yazan ve çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak küfürler eden zanlıyı yakalayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sundu.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına çirkin saldırı yapıldı. Şehidin mezar taşına "PKK" yazan zanlı, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarını pislettiğini de yazan saldırgan, küfürler etti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlının polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

"Bu olay, HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır"

Basın açıklaması yapan şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, "PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in kardeşi Tahir Gümren’in Bingöl’de İyi Partili vekillere gösterdiği tepki neticesinde, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine ettiği küfür, tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi addediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Yine bir ziyaretlerinde, ’Burası Kürdistan, burada ne işiniz var?’ diyenlere sessiz kalanlar, şehit kardeşi olduğunu söyleyerek, ’benim kardeşim paramparça oldu’ demesine rağmen ağza alınmayacak küfürler edilmesi şehitlerimizin ruhunu incitmiş, gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu olay, HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Şehitlerimizin kanıyla kurulan gazi meclisimizde, teröre destek verenlerle işbirliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz" dedi.

"Mesai saati gözetmeden çalıştılar"

Kaan Arlı’nın mezarına çirkin saldırıyı yapan zanlıyı yakalayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini sunan Şaban Arlı, "Olayın sosyal medyaya düşürülmesinden, failin yakalandığı ana kadar mesai saati gözetmeden çalışan polisimize ve jandarmamıza, yanımızda olan kent protokolü temsilcilerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.