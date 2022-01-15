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Şehit polis memurunun ailesine destek için yardım kampanyası başlatıldı

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Balıkesir’in Havran ilçesinde operasyon sırasında girdiği silahlı çatışmada şehit olan Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör’ün ailesine maddi destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

Şehit polis memurunun ailesine destek için yardım kampanyası başlatıldı
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Balıkesir’in Havran ilçesinde operasyon sırasında girdiği silahlı çatışmada şehit olan Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör’ün ailesine maddi destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli iken uyuşturucu tacirleri ile girdiği çatışma neticesinde şehit olan Polis Memuru Abdülkadir Güngör’ün geride kalan ailesine maddi açıdan destek sağlamak, bir nebze de olsa acılarını hafifletmek amacıyla Balıkesir Valiliğince 90 gün süre ile yardım toplama kampanyası düzenlendiği öğrenildi.

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Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör için Türkiye geneli başlatılan yardım kampanyasına gönüllülük esasına göre yardımda bulunmak isteyenlerin yardımlarını Sorumlu Kurul Üyesi Fatma Gülhan Tekpınar adına açılan Şehit Pol. Mem. Abdülkadir Güngör Yardım Hesabı Balıkesir Ziraat Bankası Edremit Şubesinde Şube Kodu 109 açılan TR44 0001 0001 0903 7587 7050 05 IBAN Nolu 3758770-5005 hesaba yatırabilecekleri öğrenildi.

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