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Şehit Uzman Çavuş Sarı’nın naaşı memleketi Balıkesir’e getirildi

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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın naaşı uçakla memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Sarı’nın naaşı memleketi Balıkesir’e getirildi
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın naaşı uçakla memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine getirildi.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı’nın naaşı Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanından askeri uçakla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanına getirildi. Şehidin naaşı resmi törenle karşılandı.

Aprona giriş yapan uçaktan alınan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda taşınarak cenaze aracına alındı. Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın cenazesi, Kızılkeçili Kırsal Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip Zeytinli Merkez Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinli Mezarlığında defnedilecek.

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