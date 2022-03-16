banner4556

Şehitler Abidesi’nde 18 Mart tören provası gerçekleştirildi

banner4664

Çanakkale’de, 18 Mart Cuma günü Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ tören programı için Şehitler Abidesi’nde genel prova gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi’nde 18 Mart tören provası gerçekleştirildi
banner4583
banner4336

Çanakkale’de, 18 Mart Cuma günü Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilecek olan ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ tören programı için Şehitler Abidesi’nde genel prova gerçekleştirildi.

Tören akışı çerçevesinde 2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı. Askeri gemiler ise Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı tören programı için hazırlıklar devam ediyor.

Provaları Şehitler Abidesi’nde Tarihi Alana gelen ziyaretçiler de izledi. Ziyaretçiler, askerlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakam adayları Bilecik’e veda etti
Kaymakam adayları Bilecik’e veda etti
  1. BİLECİK

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666