Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini alenen aşağılama’ ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na söylediği sözler nedeniyle ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.
Hakim Selahattin Demirtaş’ın ’milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının anayasa aykırı olduğu’ yönündeki iddialarının mahkemece ciddi görülmediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına yer olmadığına karar verdi.Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.