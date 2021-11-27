banner4556

Selçuk Bayraktar ve Baykar’dan genç mühendise duygu dolu veda

banner4336

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan uçak mühendisi Tarık Kesekçi için Selçuk Bayraktar sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar ve Baykar’dan genç mühendise duygu dolu veda
banner3909
banner4558

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan uçak mühendisi Tarık Kesekçi için Selçuk Bayraktar sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından ’Vatansever, idealis, iyi ahlatlı, gayretli, şuurlu T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk’a yürüdü. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.

Baykar Teknoloji resmi twitter hesabından ise, Milli teknoloji hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi’yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Paylaşımını yapıp AKINCI belgeselinin görüntülerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fatih Tekke: "Maçın kırılma noktası kırmızı...
Fatih Tekke: "Maçın kırılma noktası kırmızı...
  1. SPOR

banner4391

banner4321

banner3841