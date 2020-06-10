Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmenin ardından twitterdan yeni hedefi açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefin 1 milyon saat olduğunu duyurdu.
Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat
BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR, BAYRAKTAR TB2 SİHA’NIN 200 BİN UÇUŞ SAATİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE REKORA İMZA ATMASININ ARDINDAN YENİ REKORUN 1 MİLYON SAAT OLDUĞUNU DUYURDU.
YORUM EKLE