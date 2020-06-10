banner3088

Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat

BAYKAR TEKNİK MÜDÜRÜ SELÇUK BAYRAKTAR, BAYRAKTAR TB2 SİHA’NIN 200 BİN UÇUŞ SAATİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE REKORA İMZA ATMASININ ARDINDAN YENİ REKORUN 1 MİLYON SAAT OLDUĞUNU DUYURDU.

Selçuk Bayraktar yeni hedefi açıkladı: 1 milyon saat

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA’nın 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde rekora imza atmasının ardından yeni rekorun 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu gelişmenin ardından twitterdan yeni hedefi açıklayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yeni hedefin 1 milyon saat olduğunu duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3196

banner3549

banner3211