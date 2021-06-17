Serbest Güreş Şampiyonası’ndan Bağcılar’a madalya

Antalya’da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcularından Tayfur İlyasoğlu, 13-14 yaş kategorisinde derece yaptı. Zorlu rakiplerini eleyen İlyasoğlu, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Çıtayı daha yukarılara taşıyacağız
Başarılı sporcuyu tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bronz madalya kazanan sporcumuzu yürekten kutluyorum. Sporcumuzun ileride daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah güreşte başarı çıtamızı daha da yukarılara taşıyacağız” dedi.Tayfur İlyasoğlu ve kulüp yöneticileri, desteklerinden dolayı Başkan Çağırıcı’ya teşekkür etti.