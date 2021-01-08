Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği tarafından görme engelliler için hayata geçirilen “Sesli Kitap Projesi” görme engelli vatandaşların gözü kulağı oluyor.

Sesli Kitap Projesi kapsamında hayata geçirilen elektronik kitap okuma kabini sevilen yazarları ağırlıyor. Görme engelliler için kendi kitaplarını okuyan yazar Aydın ve Nilgün Ilgaz çifti yazar dostlarına çağrıda bulunarak; “Sizlerin de sesiniz görme engellilerin gözü olsun istiyorsanız Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde dilediğiniz bir kitabı okumanızı isteriz. Onlar için ne kadar değerli bir proje olduğunun farkında olmanızı isteriz” ifadesini kullandılar.

Projeye herkes katkıda bulunabilir

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Çevre Kültür ve Turizm Derneği işbirliğiyle sürdürülen görme engelliler için ’Sesli Kitap Projesi’ görme engellilerin gözü ve sesi oluyor. Projeye destek veren Yazar Aydın ve Nilgün Ilgaz çifti de elektronik okuma kabinine girerek görme engelliler için kendi kitaplarını seslendirdiler.

“Okuyarak bölüşelim”

Projenin çok anlamlı ve özel bir proje olduğunu kaydeden ve tüm yazar dostlarını projeye destek vermeye çağıran Ilgaz çifti

görüşlerini ise şu sözlerle dile getirdi:

Aydın Ilgaz: “Sesiniz gözümüz olsun projesinde ben de kitap okuyorum. Bugün burada yeni bir kitabı seslendirdik. Ben yazarım. Çocuk kitapları ve romanlar yazıyorum. Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün başlattığı bu proje görme engelli çocuklara yardım olsun diye biz sizler için okuyacağız ve bizi dinleyeceksiniz. Bugün sizlerle bu projeye birlikte başlamak istiyorum. Benim en büyük arzum; sizler de gelip bize yardımcı olursanız biz de kitapları sizlerle okuyarak bölüşsek. Bu projede çalışmak istiyorsanız lütfen Hasan Akgün’ün başlattığı bu projeye Büyükçekmece Belediyesi’ne de destek vererek bir katkıda bulunun ve görme engelli çocuklarımız kitapları dinlemiş olsun”

Nilgün Ilgaz: “Bir an için düşündüğümüzde görememenin ne demek olduğunu hepimiz empati yaparsak zorlukları, güçlükleri daha iyi anlayabileceğiz. Bunun için onların sesi, kulağı olmak istedik ve kitaplarımızı buraya okumaya geldik onlar için. Büyükçekmece Belediyesi’nin başlattığı bu projede sizlerin de sesiniz görme engellilerin gözü olsun istiyorsanız sizlerin de buraya gelip Atatürk Kültür Merkezi’nde dilediğiniz bir kitabı okumanızı isteriz. Onlar için ne kadar değerli bir proje olduğunun farkında olmanızı isteriz” dedi.