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Şevket Sabancı hayatını kaybetti

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Sabancı Holding’in önemli isimlerinden ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı (85), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şevket Sabancı hayatını kaybetti
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Sabancı Holding’in önemli isimlerinden ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı (85), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding’in kurucusu, duayen iş adamı Şevket Sabancı hayatını kaybetti. Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören 85 yaşındaki iş adamı bu sabah hayatını kaybetti.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri’de doğdu. Yüksek öğrenimini İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlayan Şevket Sabancı, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu’nu yurt dışında temsil etti. 2000 yılında ailesiyle birlikte Esas Holding’i kuran Şevket Sabancı’nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı’ya devretmişti.
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