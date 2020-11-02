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SEY Vakfı’ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

SEMRA & ENVER YÜCEL VAKFI, İZMİR’DEKİ DEPREMDE ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN TÜM ÇOCUKLARIN, HAYAT BOYU EĞİTİM MASRAFLARINI KARŞILAYACAĞINI AÇIKLADI.

SEY Vakfı’ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

Semra & Enver Yücel Vakfı, İzmir’deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Vakıf, enkazdan çıkan ve çıkmasını beklenen bütün çocuklar için yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından, “İzmir’deki deprem hepimizi derinden sarstı. Ama biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz” sözleriyle duyurdu.

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