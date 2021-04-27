Seyahat belgesi almaya çalışanlar kaymakamlıklara koştu

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Tam kapanma’ açıklamasının ardından seyahat belgesi almaya çalışan vatandaşlar kaymakamlıklara akın etti.
Yetkililer, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirler arası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceğini açıkladı.
Ordu’ya gitmek için izin almaya geldiğini belirten Tayfun Teker, “Kısıtlama bitene kadar orada kalmayı düşünüyorum. Annem ve kaynanam ikametgahı orada, bizde misafirdi. Onu götüreceğiz, onu götürmüşken biz de kalacağız” dedi.İzin almak için sırada bekleyen Murat Taşkıran isimli vatandaş, “İzin için geldim, memlekete Ağrı Eleşkirt’e gideceğim. İş yerim kapandı, o yüzden gideceğim, 20 gün falan kalacağım” diye konuştu.