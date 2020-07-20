Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi.

Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Üniversiteli gençler kadavra olarak kullansın diye "vücudumu bağışladım" şeklinde açıklama yapan sanatçı Seyfi Dursunoğlu, kadavra olma isteğinin vasiyetnamesinde yazılı olarak yer almadığı için yerine getirilmeyip usulünce defnedildiği açıklandı.Bugün yapılan törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Seyfioğlu'nun yeğeni Güliz Buyruk Bilen ile onun kızı Gizem Özköseoğlu aile adına cenazede taziyeleri kabul etti.