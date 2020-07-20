Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi.

Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
Seyfioğlu'nun yeğeni Güliz Buyruk Bilen ile onun kızı Gizem Özköseoğlu aile adına cenazede taziyeleri kabul etti.
17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçıyı son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi.
Seyfioğlu'nun yeğeni Güliz Buyruk Bilen ile onun kızı Gizem Özköseoğlu aile adına cenazede taziyeleri kabul etti.